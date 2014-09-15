РФ пропонує юридично закріпити домовленості з Україною та ЄС щодо асоціації

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

"Ми вважаємо необхідним відповідне юридичне оформлення цих домовленостей на рівні рішення Ради міністрів європейського співтовариства і акту Верховної Ради України, який має супроводжувати процедуру ратифікації", - сказав Улюкаєв.

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У свою чергу, Медведєв заявив, що певні аргументи "наші колеги по переговорах почули".

"Ми готові дотримуватися цих домовленостей у разі їх належної фіксації, про що тільки-но сказав Олексій Валентинович (Улюкаєв - УНІАН), оскільки тут, у даному випадку, в даній ситуації просто письмової заяви недостатньо. Треба все ж таки, щоб це якимсь чином створювало зобов'язання для учасників цих відносин", - сказав Медведєв.

Довідка УНІАН. Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 р., відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України. Після обрання президентом України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня.

Після цього РФ почала вимагати змінити текст угоди, на що європейські структури відповіли відмовою.

Проте 12 вересня у Брюсселі відбулась тристороння міністерська зустріч у форматі Україна-ЄС-РФ.

У спільній заяві за результатами зустрічі європейського комісара з питань торгівлі Карла Де Гухта, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва повідомляється, що Україна, Росія і ЄС погодилися відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі Україна-ЄС до 31 грудня 2015 року.

14 вересня прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна почне імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС включно із положенням про зону вільної торгівлі на другий день після її ратифікації у Верховній Раді.

Планується, що Верховна Рада ратифікує Угоду про асоціацію з Європейським Союзом 16 вересня.

Сьогодні, 15 вересня, лідер фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв заявив, що фракція “Батьківщина” на нараді у голови Верховної Ради “чітко заявила, що ніяких відтермінувань можливостей перенесення вступу ми не допустимо в тексті угоди, тому що текст угоди не може бути змінений після того, як він був фактично підписаний, і жодна буква в цьому тексті угоди на вимогу Росії і Путіна не може бути змінена”.