На півдні України створюється добровольчий батальйон морської піхоти "Чорне море"
16:17, 16 вересня 2014Політика
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На півдні України починають формувати батальйон спецпризначення під назвою «Чорне море».
Батальйон створюють для посилення узбережжя / фото lenta-ua.net
Як повідомив УНІАН керівник херсонської Добровільної народної дружини Самооборони Денис Лошкарьов, батальйон створюють з метою посилення морського узбережжя Одеської, Миколаївської і Херсонської областей. Він діятиме як спецпідрозділ у складі Військово-морських сил України.
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