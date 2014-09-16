На півдні України створюється добровольчий батальйон морської піхоти "Чорне море"

Як повідомив УНІАН керівник херсонської Добровільної народної дружини Самооборони Денис Лошкарьов, батальйон створюють з метою посилення морського узбережжя Одеської, Миколаївської і Херсонської областей. Він діятиме як спецпідрозділ у складі Військово-морських сил України.

Читайте такожБойовики отримали зброю з окупованого Криму через узбережжя Азовського моря У кожному із названих регіонів дислокуватиметься спеціально навчена рота військово-морської піхоти, разом вони будуть здатні посилити або замінити один одного. Батальйон діятиме як спецпідрозділ Військово-морського флоту України.