У столиці будуть судити злочинця, який зробив смертельну ін'єкцію киянину в метро

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, в ході досудового розслідування встановлено, що 45-річний уродженець Російської Федерації вирішив пограбувати чоловіка, якого побачив у метрополітені. Обраною жертвою виявився 41-річний киянин.

Зловмисник при собі мав шприц з отруйною сумішшю, яка викликає втрату свідомості та може взагалі призвести до смерті людини, зазначили в прокуратурі, додавши при цьому, що ця токсична фосфорорганічна речовина на території України не виробляється.

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«Чоловік підійшов до обраної жертви та ввів йому шприцом речовину в спину. Коли киянин почав втрачати свідомість, злочинець підхопив сумку із особистими речами потерпілого та почав тікати з місця події. Зловмисник був затриманий співробітниками міліції при спробі залишити станцію метро «Вокзальна», - йдеться в повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (розбій, умисне вбивство).

Наразі прокуратурою міста Києва обвинувальний акт направлено для розгляду по суті до Солом’янського райсуду.