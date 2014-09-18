Нижня палата конгресу США ухвалила резолюцію по Україні

У документі з 4 сторінок декларується "рішуча підтримка права народу України вільно визначати своє майбутнє, включаючи відносини з іншими країнами і міжнародними організаціями, без втручання, залякування чи примусу з боку інших країн", передає ІТАР-ТАСС.

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У постановляючій частині резолюції міститься ціла низка закликів до адміністрації США і американських союзників. Серед них, зокрема, - заклик "невідкладно надати Україні необхідну допомогу", в тому числі військовим спорядженням та розвідданими, а також іншою "потрібною інформацією". Відзначено також заклик забезпечити "безперешкодне розслідування" обставин катастрофи в Україні малайзійського Boeing.

Прийняття документа приурочено до візиту до Вашингтона президента України Петра Порошенка. Схожа резолюція підготовлена і в сенаті конгресу США, її передбачається обговорити в сенатському комітеті з іноземних справ сьогодні відразу після виступу українського президента на Капітолійському пагорбі.