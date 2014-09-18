Порошенко вважає, що народи України та Росії подолають період взаємної ненависті

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на спільному засіданні палат Конгресу США.

«Я переконаний, що народ України та Росії має достатньо доброї волі, щоб дати ще один шанс миру і подолати період ненависті між нашими країнами», - сказав він.

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Порошенко підкреслив, що саме тому його президентство розпочалося з пропозиції мирного плану.