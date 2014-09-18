Порошенко вважає, що народи України та Росії подолають період взаємної ненависті
18:50, 18 вересня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко переконаний, що народи України та Росії мають достатньо доброї волі, щоб дати ще один шанс миру.
Порошенко переконаний, що українці і росіяни дадуть одни-одному шанс миру / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на спільному засіданні палат Конгресу США.
«Я переконаний, що народ України та Росії має достатньо доброї волі, щоб дати ще один шанс миру і подолати період ненависті між нашими країнами», - сказав він.
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Порошенко підкреслив, що саме тому його президентство розпочалося з пропозиції мирного плану.
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