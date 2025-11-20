Подробиці щодо кількості ракет німецький канцлер не розкрив.

Україна отримає ракети дальнього радіусу дії. Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пресконференції зі шведським прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном, що відбулася у Берліні.

"Протягом кількох місяців ми інтенсивно працюємо з урядом України над реалізацією проектів щодо ракет дальнього радіусу дії, як ми це технічно називаємо. Українська армія буде оснащена такими системами озброєння", – наводить Anadolu Ajansi.

Деталі щодо кількості ракет та термінів їх надання він не уточнив. Канцлер також не став відповідати на запитання про попереднє небажання Німеччини постачати Україні крилаті ракети великої дальності Taurus. Такий підхід він назвав тактикою для посилення тиску на Росію.

"Ми домовилися, що більше не будемо публічно обговорювати деталі, оскільки вважаємо, що певна неоднозначність є необхідною, особливо для російської сторони, щодо обсягу нашої військової підтримки в цій сфері. Я можу лише сказати, що ми робимо все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння, що мають відповідну дальність дії. І це буде продовжуватися в найближчі тижні та місяці, якщо буде потрібно, аж до виробництва таких систем озброєння в самій Україні", – заявив Мерц.

Реакція Мерца на російські атаки по Україні

Канцлер Німеччини звинуватив Росію в навмисному націлюванні на цивільну енергетичну інфраструктуру України напередодні зими. Дії Москви він назвав "терористичною війною проти цивільного населення".

Мерц заявив, що Європа і надалі надаватиме підтримку для зміцнення протиповітряної оборони України. Зокрема, Берлін виділить додаткові 3 млрд євро військової допомоги наступного року.

Крім того, він сподівається, що наступного місяця лідери ЄС зможуть дійти згоди щодо використання заморожених російських активів для надання фінансової підтримки Україні.

Мерц про "мирний план" США і Росії

Німецький політик не став надавати подробиць на тлі повідомлень про те, що адміністрація Трампа тихо працює над мирним планом для завершення війни в Україні з Росією. За його словами, він не очікує значного прогресу найближчим часом.

"Ми перебуваємо в тісному щоденному контакті з адміністрацією США, включаючи наших радників, щоб визначити, чи можемо ми розробити план. Але на даний момент не можна передбачити, чи приведе це до результату в короткостроковій перспективі. Тим не менш, уряд Німеччини та мої особисті співробітники щодня спілкуються з адміністрацією США з цього питання", – констатував він.

Зброя для України: це варто знати

Україна отримала від Німеччини всі обіцяні системи ППО Skynex. Зараз в країні працюють 4 таких системи – вони боронять обʼєкти енергетичної інфраструктури на заході України.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Іспанія допоможе з дефіцитними ракетами для систем ППО IRIS-T. У новому пакеті допомоги країна придбає 40 таких ракет.

