Верховний суд Італії схвалив екстрадицію до Німеччини українця, якого підозрюють у підриві трубопроводів "Північний потік".

49-річного Сергія Кузнєцова мають передати німецькій владі протягом найближчих днів, заявив його адвокат Нікола Канестріні. Як повідомляє Associated Press, раніше Касаційний суд відхилив остаточну апеляцію захисту.

Водночас захисник висловив упевненість, що на суді українця буде виправдано.

"Кузнєцов був затриманий за європейським ордером на арешт 21 серпня на кемпінгу поблизу прибережного міста Ріміні на Адріатичному морі, де він відпочивав із сім'єю", – нагадується в матеріалі.

Сам Кузнєцов заперечує свою причетність до інцидентів. За його словами, на той момент він знаходився в Україні – служив капітаном в армії.

Підрив "Північних потоків"

Вибухами було пошкоджено трубопровід "Північний потік-1", яким до Німеччини транспортували російський газ. Також постраждав паралельний газопровід "Північний потік-2", який не був в експлуатації. Розгерметизація призвела до витоку близько 800 мільйонів кубометрів газу.

Відповідно до документів про екстрадицію, німецькі прокурори звинувачують громадянина Сергія Кузнєцова у підриві щонайменше чотирьох бомб вагою від 14 до 27 кілограмів на глибині від 70 до 80 метрів у Балтійському морі поблизу датського острова Борнгольм 26 вересня 2022 року.

Раніше Польща заблокувала екстрадицію до Німеччини іншого підозрюваного – громадянина України Володимира Ж.

