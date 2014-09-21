На Марші миру в Харкові підтримають росіян, що проти політики Путіна

Про це кореспондентові УНІАН повідомив громадський активіст, один із координаторів харківського Маршу миру Володимир Чистилін.

«У Харкові також пройде Марш миру на підтримку мислячих росіян. Ми долучаємося до акції, яка проходить по всьому світі», - сказав він.

За словами Чистиліна, учасники заходу збираються на 16:00 на площі Свободи, звідки вони пройдуть ходою до Генерального консульства Росії в Харкові та військового госпіталю, де проходять лікування поранені під час АТО військові. О 18:00 на площі Свободи учасники Маршу миру проведуть традиційне недільне Народне віче та ярмарку громадських ініціатив.

Читайте такожУ Москві збираються на 50-тисячний "Марш миру" проти агресії Росії в Україні«Мі підтримуємо росіян, які підтримують Україну, які затуркані пропагандою та путінським режимом. Там реально є 15% росіян, котрі проти путінського режиму. Ми розуміємо, як їм там важко, однак вони нас підтримують», - сказав Чистилін.

Крім того, сьогодні, 21 вересня, на площі Свободи активісти малюватимуть на бруківці найбільшу в Україні вишиванку. Захід проходитиме протягом дня. Спеціальні фарби для роботи роздадуть усім, хто забажає долучитись до роботи. Орнамент вишиванки буде поділений на окремі квадрати, які й будуть розмальовувати учасники за певною схемою. За попередніми планами, вишиванка на бруківці площі Свободи буде 20 на 25 метрів завбільшки.

Читайте такожУ Китаї пройшла акція на підтримку України (фоторепортаж)Також на сьогодні на 10.00 анонсований захід антимайданівців, що проходитиме на площі Свободи.

Як повідомляв УНІАН, в Україні та світі святкують Міжнародний день миру.

У європейських країнах, США, а також у Росії заплановані масові акції за мир на підтримку України.