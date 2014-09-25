Порошенко заявив, що не включив би сина до списку партії, якби не було "мажоритарки" (відео)

Про це він заявив на прес-конференції в Києві.

За словами Порошенка, це було цілком самостійне рішення його сина.

Президент також зазначив, що його син пішов на мажоритарний округ, "де буде чесна і безкомпромісна боротьба", не ідучи по партійному списку.

Читайте такожСин Азарова втратив 3 мільйони євро через санкції в Італії - ЗМІ"Я був би щасливий, якби ми скасували мажоритарну систему. Якби мажоритарної системи не було, я б його в список не взяв. Забагато питань було б", - заявив Порошенко.

"Я впевнений, що він буде гідний мене", - додав президент.