Порошенко заявив, що не включив би сина до списку партії, якби не було "мажоритарки" (відео)
15:06, 25 вересня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що його син самостійно прийняв рішення балотуватися в народні депутати на дострокових парламентських виборах 26 жовтня.
Президент сподівається, що син буде гідний його / Скріншот
Про це він заявив на прес-конференції в Києві.
За словами Порошенка, це було цілком самостійне рішення його сина.
Президент також зазначив, що його син пішов на мажоритарний округ, "де буде чесна і безкомпромісна боротьба", не ідучи по партійному списку.
Читайте такожСин Азарова втратив 3 мільйони євро через санкції в Італії - ЗМІ"Я був би щасливий, якби ми скасували мажоритарну систему. Якби мажоритарної системи не було, я б його в список не взяв. Забагато питань було б", - заявив Порошенко.
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"Я впевнений, що він буде гідний мене", - додав президент.
Зараз мій син повернувся із зони АТО в зв'язку з ротацією. Він вирішив балотуватись до ВР. Я пишаюсь сином.Впевнений, він буде гідним мене.
— Петро Порошенко (@poroshenko) 25 сентября 2014
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