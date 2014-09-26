Затримано бойовика "ДНР", причетного до терактів проти української авіації
Співробітники СБУ затримали члена терористичної організації «ДНР», який скоював злочини та терористичні акти проти повітряних суден Збройних сил України.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, 25 вересня контррозвідка СБУ затримала громадянина України «Ч» 1985 р.н. у Краснолиманському районі Донецької області, куди він втік зі Слов’янська після звільнення міста від терористів.
За наявними даними, затриманий чоловік (позивний «Мітяй») брав активну участь у бойових діях на боці терористичної організації «ДНР» у місті Слов’янську в складі групи, яка спеціалізувалася на знищенні повітряних суден Збройних сил України.
Читайте такожСБУ затримала диверсанта в Краматорську "Після звільнення Слов’янська виїхав до Краснолиманського району Донецької області, де продовжив підтримувати контакти з бойовиками та надавати їм розвідувальну інформацію щодо переміщення сил АТО", - зазначили в СБУ.