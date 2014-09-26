Затримано бойовика "ДНР", причетного до терактів проти української авіації

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, 25 вересня контррозвідка СБУ затримала громадянина України «Ч» 1985 р.н. у Краснолиманському районі Донецької області, куди він втік зі Слов’янська після звільнення міста від терористів.

За наявними даними, затриманий чоловік (позивний «Мітяй») брав активну участь у бойових діях на боці терористичної організації «ДНР» у місті Слов’янську в складі групи, яка спеціалізувалася на знищенні повітряних суден Збройних сил України.

Читайте такожСБУ затримала диверсанта в Краматорську "Після звільнення Слов’янська виїхав до Краснолиманського району Донецької області, де продовжив підтримувати контакти з бойовиками та надавати їм розвідувальну інформацію щодо переміщення сил АТО", - зазначили в СБУ.