У ДПС спростували загибель прикордонників під час обстрілу блокпоста під Маріуполем
18:12, 25 вересня 2014Політика
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Інформація, що з’явилася в засобах масової інформації про поранення та загибель прикордонників на одному з блокпостів поблизу Маріуполя, який обстрілюють терористи, не відповідає дійсності.
За даними ДПС, серед прикордонників немає загиблих / УНІАН
Про це повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.
«Дійсно прикордонники несуть службу спільно з військовослужбовцями ЗСУ на блокпостах в районі Маріуполя», - говориться в повідомленні і зазначається, що під час сьогоднішніх обстрілів позицій українських силовиків під Маріуполем ніхто із співробітників Держприкордонслужби ушкоджень не зазнав.
Читайте такожВійськові обладнують лінію оборони від Маріуполя до ВолновахиЯк повідомляв УНІАН, сьогодні у ЗМІ з’явилась іформація про обстріл бойовиками блокпосту під Маріуполем. Серед іншого йшлося про двох загиблих українських прикордонників.
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