У ДПС спростували загибель прикордонників під час обстрілу блокпоста під Маріуполем

Про це повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

«Дійсно прикордонники несуть службу спільно з військовослужбовцями ЗСУ на блокпостах в районі Маріуполя», - говориться в повідомленні і зазначається, що під час сьогоднішніх обстрілів позицій українських силовиків під Маріуполем ніхто із співробітників Держприкордонслужби ушкоджень не зазнав.

Читайте такожВійськові обладнують лінію оборони від Маріуполя до ВолновахиЯк повідомляв УНІАН, сьогодні у ЗМІ з’явилась іформація про обстріл бойовиками блокпосту під Маріуполем. Серед іншого йшлося про двох загиблих українських прикордонників.