Меджліс може провести Курултай у Києві чи в Стамбулі

Меджліс кримськотатарського народу розглядає варіанти місць проведення наступного Курултаю. Про це йшла мова під час засідання Меджлісу 27 вересня.

Проведення чергової сесії Курултаю кримськотатарського народу до кінця цього року, за словами керівника Секретаріату Меджлісу Ділявера Акієва, можливе і в Туреччині. Про це повідомляє Крым.Реалии з посиланням на агентство QHA.

«Такі варіанти - це Крим, Київ, Туреччина - Стамбул», - сказав Акієв.

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Як повідомляли Крым.Реалии, після заборони на в'їзд до Криму лідерів кримськотатарського народу та арешту будівлі, в якій розташовувався представницький орган, в кулуарах заговорили про можливу зміну керівництва Меджлісу під диктовку «влади».

Серед імовірних претендентів на пост нового глави називають «віце-спікера» «Держради» Ремзі Ільясова. У самому Меджлісі сумніваються, що ініціаторам планованих перестановок вдасться досягти мети. Експерти, у свою чергу, по-різному оцінюють можливості сторін.

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Відсутність в Криму не перший місяць народного депутата України Мустафи Джемілєва та голови Меджлісу Рефата Чубарова з причини заборони на в'їзд на територію півострова, а також недавній арешт майна благодійної організації «Фонд «Крим», на балансі якої перебуває будівля на вулиці Шмідта в Сімферополі, 2, де розміщувався представницький орган, дали черговий привід для розмов про майбутні зміни в самому Меджлісі.