СБУ: Росія намагалась викрасти український військовий літак

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як зазначається в повідомленні, 22 вересня контррозвідкою СБУ затримано завербованого російською військовою розвідкою для виконання цього завдання громадянина України «К», 1970 р. н., заступника командира авіаційної (розвідувальної) ескадрильї, який брав участь у проведенні АТО.

СБУ встановила, що залучення українського військовослужбовця до реалізації злочинних намірів російські спецслужби здійснювали у кілька етапів.

Пропозиція здійснити угон літака в РФ за матеріальну винагороду вперше була озвучена братом «К» - громадянином Росії, полковником Збройних сил РФ у відставці, під час відвідування України у червні ц.р.

Згодом, за задумом представників ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, дружина та неповнолітня донька льотчика під час відвідин російських родичів були затримані в аеропорту Москви при проходженні паспортного контролю та примусово утримувалися близько трьох тижнів у готелях Москви та Санкт-Петербурга.

У цей час співробітник російської військової розвідки із псевдонімом «Главврач» встановив контакт із «К» та запропонував здійснити перегін літака СУ-24М на один із аеродромів РФ на умовах отримання звання полковника ЗС РФ, продовження льотної кар’єри, придбання житла в Росії, а також одержання 30 тис. дол. США та інших матеріальних благ. Водночас висловлювалися погрози фізичного насильства стосовно членів родини льотчика. У результаті «К» був злочинно схилений до співробітництва з ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, зазначає прес-центр СБУ.

Читайте такожСБУ затримала бойовика, який збивав авіацію ЗСУ На виконання завдання російської спецслужби льотчик повинен був у ході виконання бойових польотів у зоні АТО здійснити угон бойового літака та посадити його на аеродромі в м. Курськ (РФ).

Для виведення викраденого літака на аеродром посадки «К» мав зустріти російський літак. У разі неможливості посадити літак на визначений аеродром через загрозу застосування засобів ППО пілот повинен був катапультуватися над територією РФ.

Протягом серпня-вересня здійснювалася підготовка до угону. «Главврач» вимагав здійснити його якнайшвидше, погрожуючи фізичною розправою над родиною льотчика. До проведення акції «К» постійно схиляли в ході телефонних дзвінків з території РФ його брат та дружина. Листування з російським розвідником здійснювалося через електронну пошту шляхом передачі шифрованих електронних повідомлень.

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила злочинні наміри та унеможливила їх реалізацію шляхом усунення «К» від польотів.

Слідчим відділом Управління СБУ у Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Льотчику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як наголошують у прес-центрі СБУ, цього б не трапилося, якби військовослужбовець вчасно повідомив українські спецслужби про спроби його завербувати та не допустив виїзду родини на територію РФ.