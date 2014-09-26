В СБУ розвінчали російський фейк про "списки агентів"

Про це повідомляє прес-центр СБУ на своїй офіційній сторінці у «Фейсбук».

Як зазначається у повідомленні, нещодавно в мережі Інтернет з’явилося повідомлення про те, що начебто в районі Іловайська у покинутому автомобілі в речах одного з українських бійців було виявлено диск, на якому знаходились декілька документів і фотографії, що стосувалися роботи СБУ в Криму. Управління внутрішньої безпеки провело ретельну перевірку інформації й не знайшло підтвердження жодному факту, викладені у матеріалі анонімного автора, наголошує прес-центр.

Читайте такожСБУ попереджає про «фейкові» електронні розсилки від імені державних органів Всі дані, у тому числі викладенні сканкопії начебто «форми 3» на громадян, залучених до конфіденційного співробітництва з СБУ, сфальсифіковано.

Також прес-центр підкреслює, що деякі картки заповнені російською мовою, а це є грубим порушенням нормативно-правових вимог Служби.

Служба безпеки України застерігає від появи в майбутньому подібних повідомлень.

Нагадаємо, в МЗС створили спецпідрозділ для боротьби з російської пропагандою на рівні міжнародних організацій.