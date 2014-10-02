Лідери "ДНР" і "ЛНР" хочуть ввести податок на дохід і приєднатися до РФ

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

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Крім цього він додав, що на їх основі буде створено "Південно-Західний федеральний округ РФ". Подібні заяви, зроблені в приватних бесідах, зафіксовані і на рівні представників керівництва "ЛНР".

Крім цього, Дмитро Тимчук повідомив, що "керівництво терористичних організацій планує ввести податок на дохід у розмірі 20%. У "ЛНР" податок планується ввести з 15 жовтня. На даний момент "податки" в "ЛНР" і "ДНР" (в першу чергу - для бізнесменів) у вигляді поборів "на потреби республік" вже існують, їх розмір окремі терористичні групи встановлюють на свій розсуд.