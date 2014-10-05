Спостерігачі фіксують порушення бойовиками умов перемир’я на Донбасі

Групи спостерігачів, до складу яких входять представники України, ОБСЄ та Росії фіксують порушення бойовиками умов перемир’я на Донбасі.

Про це на брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, передає "Радіо Свобода".

За його даними, після фіксації конкретного обстрілу в місті Дебальцеве представники Росії вийшли на зв’язок з місцевим командиром незаконних збройних формувань.

«Він підтвердив ведення обстрілу, але вогонь не припинився – начебто через дії непідконтрольних бойовикам підрозділів», – сказав Лисенко.

Читайте такожТурчинов: Після мінських домовленостей бойовики порушили перемир'я більше тисячі разів19 вересня учасники тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Сході України ухвалили Меморандум про виконання положень Мінського протоколу від 5 вересня щодо кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України Петра Порошенка та ініціатив президента Росії Володимира Путіна.

Меморандум включає дев’ять пунктів, у яких ідеться, зокрема, про загальне припинення застосування зброї та заборону на застосування всіх видів зброї і будь-яких наступальних дій.