Франція приєднається до Німеччини і простежить за перемир'ям на Донбасі

Про це 5 жовтня заявив міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

"Ми вивчаємо з Німеччиною, як ми можемо разом посилити моніторинг припинення вогню і буферної зони", - зазначив Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю RTL.

При цьому він підтвердив, що Франція і Німеччина, які ведуть переговори з ОБСЄ, запропонують надати безпілотники, але не повідомив нічого про можливе надсилання "живої сили".

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Також глава оборонного відомства Франції зазначив, що постачання першого з двох французьких Містралів, проданих РФ, залежатиме від ситуації в Україні в найближчі тижні.

Як відомо, наприкінці вересня керівники українського та російського військових відомств та представники ОБСЄ зустрілися для визначення меж буферної зони на Донбасі.

Головна мета робочої групи - встановлення режиму повного припинення вогню, так званого режиму "Тиші". Передбачається виведення засобів ураження калібром понад 100 мм на визначені відстані та створення 30-кілометрової зони розмежування, а також зняття встановлених мінно-вибухових загороджень у визначених районах ворогуючих сторін.

Про створення 30-кілометрової буферної зони на лінії фронту на Донбасі домовились учасники тристоронньої контактної групи в Мінську 19 вересня.

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На Донбасі офіційно триває перемир'я з 5 вересня, коли у Мінську підписали протокол про припинення вогню.

2 жовтня до Маріуполя прибула міжнародна місія у складі представників України, РФ та ОБСЄ, яка 4 жовтня почала свою роботу з делімітації кордонів буферної зони.

Завдання місії - визначення меж 30-кілометрової буферної зони, яка розділить сторони конфлікту відповідно до домовленостей, досягнутих у Мінську.

Разом з тим в РНБО зазначили, що через порушення режиму припинення вогню робота місії загальмовується, однак на тих територіях, де цей режим виконується, робота проводиться.

"Представники місії визначають зараз свої маршрути, методи роботи та планують свою роботу на цих територіях. Очікуємо, що вже найближчим часом від них будуть надходити результати роботи", - зазначили в РНБО.