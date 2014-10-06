Турчинов пояснив, від чого залежатиме розвиток ситуації на Донбасі

Розвиток ситуації на Донбасі залежить від наполегливості та синхронності дій всієї міжнародної спільноти.

Про це голова Верховної Ради України Олександр Турчинов заявив у ході зустрічі з 36 постійними представниками держав-учасниць ОБСЄ, повідомили УНІАН у прес-службі парламент.

У ході зустрічі сторони обговорили ситуацію, що склалась на сході України, та участь спостерігачів від ОБСЄ в ході майбутніх виборів в нашій країні.

На думку спікера, найцинічнішим є те, що проти України - члена ОБСЄ веде війну інший член ОБСЄ – Російська Федерація.

За словами Турчинова, надзвичайно важливим є питання діяльності спостережної місії ОБСЄ на сході України, на кордоні з Росією.

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"Сьогодні настав переломний момент: від того, як наполегливо та синхронно діятиме вся міжнародна спільнота, ми чи зупинимо конфлікт, чи він перейде в нову більш масштабну фазу», - наголосив він.

Турчинов запропонував збільшити представництво ОБСЄ на східному кордоні України «для здійснення моніторингу кордону за допомогою безпілотників».

«Такий моніторинг міжнародних організацій сприятиме припиненню поставок зброї, військової техніки та переходу на територію нашої країни через кордон військових Російської Федерації та терористичних угрупувань з Росії», - сказав він.

Також співрозмовники обговорили питання проведення виборів до парламенту 26 жовтня.