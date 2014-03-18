Міжнародна спільнота не повинна погодитися на анексію Криму - Туск

14:28, 18 березня 2014
Політика
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Туск підкреслив, що Захід зараз готується до можливого довгого політичного та економічного протистояння з Росією.

Туск заявив, що вже має план дій для Заходу / Reuters

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляє, що не можна дозволити, аби міжнародна спільнота погодилася на анексію Криму.

«Не можемо дозволити, аби міжнародна спільнота у «новій Ялті» погодилася на анексію Криму», - сказав Туск сьогодні під час розмови з журналістами у Варшаві, повідомляє «Польське радіо».

«Для мене сьогодні найважливішим є те, щоб європейська та євроатлантична спільнота не піддалися тому тиску, який чинить Путін, і щоб не було спокуси говорити, що Крим втрачений, Україна де-факто теж втрачена, отже треба якось порозумітися з Росією», - підкреслив політик.

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Туск заявив, що вже має план дій для Заходу. По-перше, жодної згоди на анексію Криму. По-друге, ЄС та США мусять міцніше співпрацювати між собою у політичній та оборонній сфері. По-третє, не можна дозволити, аби світ погодився зі станом речей, пішов на таку "нову Ялту".

Водночас голова польського уряду розкритикував тих політиків, які закликають до війни з Росією. "Війна - це найгірше та останнє розв’язання. Розумна політика існує для того, аби уникнути війни та осягти свої цілі. Ми свої цілі не реалізуємо протягом годин, днів, а може навіть протягом місяців". Туск підкреслив, що між війною та капітуляцією є й проміжні варіанти, і Захід зараз готується до можливого довгого політичного та економічного протистояння з Росією.

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Ще в понеділок прем’єр повідомив, що найголовнішою метою ЄС зараз є збереження Української держави від повного розпаду та окупації Росією. "Нам загрожує нова Ялта. Тільки жертвою цього разу буде не Польща, а Україна", - сказав Туск.

Джерело: 

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно ухвалила пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

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16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь проголосували про приєднання Криму до РФ.

Рада Європейського Союзу назвала референдум у Криму незаконним і проведеним в умовах явної присутності російських військ і залякування населення півострова.

Президент США Барак Обама заявив Президенту РФ Володимиру Путіну, що Сполучені Штати ніколи не визнають референдум в Криму, а Росії доведеться дорого заплатити за порушення територіальної цілісності України.

17 березня Рада ЄС, США, Канада та Японія запровадили санкції щодо Росії.

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