Порошенко закликав ОБСЄ збільшити кількість спостерігачів до 1,5 тисячі
Тільки таку кількість інспекторів ОБСЄ при наявності, як мінімум, 29 безпілотників може забезпечити об'єктивний контроль захопленої бойовиками території.
Президент України Петро Порошенко звернувся до представників ОБСЄ з проханням про невідкладну активізацію зусиль спеціальної моніторингової місії і закликав збільшити кількість спостерігачів до 1500.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
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Як зазначили у прес-службі, президент провів зустріч з постійними представниками країн-членів ОБСЄ, на якій обговорювалась необхідність встановлення дієвого контролю за українсько-російським кордоном, на якій він звернувся до представників ОБСЄ з проханням про невідкладну активізацію зусиль спеціальної моніторингової місії і закликав збільшити кількість спостерігачів до 1500. "За нашими підрахунками, лише така кількість інспекторів ОБСЄ при наявності як мінімум 29 безпілотників здатна забезпечити об'єктивний контроль території, захопленої терористами", - зауважив президент.
Президент наголосив на необхідності невідкладної імплементації Мінських домовленостей, акцентувавши увагу представників ОБСЄ на важливості забезпечення контролю українсько-російського кордону за участі інспекторів ОБСЄ з відповідною відео-фіксацією, як необхідної передумови подальшого втілення Мирного плану. "Лише такий контроль сприятиме подальшій деескалації ситуації на сході України", - сказав президент.
Порошенко також звернув увагу представників ОБСЄ на численні факти порушення режиму припинення вогню і продовження використання бойовиками важкої артилерії.
"Нам потрібно діяти рішуче і мати чітку дорожню карту з імплементації Мінських домовленостей. Якщо ми не будемо йти у форматі Мінська – ми можемо мати дестабілізацію не лише в Україні та Європі, а й на глобальному рівні", - наголосив він.
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Порошенко також звернув увагу присутніх на домовленості щодо звільнення заручників, зауваживши, що на сьогодні більш як 600 українців залишаються у полоні.
Президент запросив представників ОБСЄ взяти участь у спостережені за виборами до Верховної Ради, які пройдуть 26 жовтня.
Окрему увагу присутніх глава держави звернув на порушення прав кримських татар в окупованому Криму і запросив активізувати зусилля країн-членів ОБСЄ для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.