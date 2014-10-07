Порошенко закликав ОБСЄ збільшити кількість спостерігачів до 1,5 тисячі

Президент України Петро Порошенко звернувся до представників ОБСЄ з проханням про невідкладну активізацію зусиль спеціальної моніторингової місії і закликав збільшити кількість спостерігачів до 1500.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

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Як зазначили у прес-службі, президент провів зустріч з постійними представниками країн-членів ОБСЄ, на якій обговорювалась необхідність встановлення дієвого контролю за українсько-російським кордоном, на якій він звернувся до представників ОБСЄ з проханням про невідкладну активізацію зусиль спеціальної моніторингової місії і закликав збільшити кількість спостерігачів до 1500. "За нашими підрахунками, лише така кількість інспекторів ОБСЄ при наявності як мінімум 29 безпілотників здатна забезпечити об'єктивний контроль території, захопленої терористами", - зауважив президент.

Президент наголосив на необхідності невідкладної імплементації Мінських домовленостей, акцентувавши увагу представників ОБСЄ на важливості забезпечення контролю українсько-російського кордону за участі інспекторів ОБСЄ з відповідною відео-фіксацією, як необхідної передумови подальшого втілення Мирного плану. "Лише такий контроль сприятиме подальшій деескалації ситуації на сході України", - сказав президент.

Порошенко також звернув увагу представників ОБСЄ на численні факти порушення режиму припинення вогню і продовження використання бойовиками важкої артилерії.

"Нам потрібно діяти рішуче і мати чітку дорожню карту з імплементації Мінських домовленостей. Якщо ми не будемо йти у форматі Мінська – ми можемо мати дестабілізацію не лише в Україні та Європі, а й на глобальному рівні", - наголосив він.

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Порошенко також звернув увагу присутніх на домовленості щодо звільнення заручників, зауваживши, що на сьогодні більш як 600 українців залишаються у полоні.

Президент запросив представників ОБСЄ взяти участь у спостережені за виборами до Верховної Ради, які пройдуть 26 жовтня.

Окрему увагу присутніх глава держави звернув на порушення прав кримських татар в окупованому Криму і запросив активізувати зусилля країн-членів ОБСЄ для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.