В ООН заявили про зростання кількості іноземців на боці сепаратистів

Звіт ґрунтується на результатах роботи моніторингової місії ООН в Україні, повідомляє DW.

Як зазначається у документі ООН, продовжують надходити повідомлення про бойовиків, які розміщувались у межах житлових районів та змішувалися з місцевим населенням, тим самим ставлячи під загрозу життя мирних жителів. Під обстріл потрапляють і мирні жителі, які намагаються залишити зону конфлікту. Так, 18 серпня в районі між селищами Хрящувате та Новосвітлівка бойовики обстріляли колону автомобілів з цивільними, які намагалися виїхати з Луганська, внаслідок чого щонайменше 17 осіб загинули і шестеро отримали поранення. Окремо у звіті ООН наголошується, що обстрілів також зазнають пенітенціарні установи: 20 серпня два артилерійські снаряди потрапили Макіївську пенітенціарну колонію № 32, що на Донеччині, внаслідок чого двоє ув'язнених загинули, шестеро були поранені.

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Деякі з зареєстрованих випадків хаотичного обстрілу в густонаселених районах могли здійснюватися українськими збройними силами, зазначається у звіті. За даними ООН, щодо деяких із них управління внутрішніх справ Донецької області проводить розслідування.

ООН також звертає увагу на збільшення кількості іноземних бійців, які беруть участь у бойових діях на боці сепаратистів, зокрема громадян Російської Федерації - нібито "колишніх військовослужбовців" або військових "у відпустці".

ООН також зазначає, що від дня підписання угоди про припинення вогню у Мінську 5-го вересня багаторазово здійснювалися обстріли українських військових з боку збройних формувань. Повідомляється про 49 вбитих та 242 поранених військовослужбовців.

У звіті ООН також зазначається про те, що незаконні збройні формування продовжують систематично тероризувати населення в контрольованих ними районах, здійснюючи вбивства, викрадення, тортури, жорстоке поводження та інші серйозні порушення прав людини, в тому числі знищення житла і накладення арешту на майно.

Крім того, у "ДНР" та "ЛНР" були створені паралельні управляючі структури. Члени так званої "президії ради міністрів Донецької Народної Республіки" прийняли незаконний "кримінальний кодекс", який "набув чинності" 18 серпня. Він сформований за зразком кримінального кодексу Російської Федерації, і його положення включають в себе створення військових трибуналів для винесення смертних вироків, які застосовуватимуть у випадках вбивства при обтяжуючих обставинах.

Водночас експерти ООН критикують і діяльнсть українських добровольчих батальйонів.

За даними СБУ, від середини квітня по 25 серпня щонайменше 1000 осіб були затримані за підозрою в тому, що вони є "бойовиками та диверсантами". Після 25 серпня ще мінімум 52 особи були затримані по всій країні за підозрою у скоєнні таких злочинів. Частина затриманих після звільнення скаржилась на жорстоке ставлення: побої, погане харчування і відсутність медичної допомоги.

У звіті ООН наводять приклади із посиланням на свідчення очевидців про нібито тортури та нелюдське ставлення з боку вояків деяких добровольчих батальйонів щодо людей, які можуть мати прихильне ставлення до сепаратистів.

Водночас в ООн наголошують, що вся ця інформація вимагає ретельної перевірки.

Раніше в ООН заявляли, що На Донбасі припинили працювати майже 40 тисяч малих і середніх підприємств.