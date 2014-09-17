Уряд затвердив план заходів з виконання Угоди про асоціацію

Як передає кореспондент УНІАН, план затверджено на сьогоднішньому засіданні уряду.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні підкреслив, що імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС має бути завершена до 2017 року.

Він пояснив, що такі стислі терміни для імплементації Угоди пов'язані з необхідністю адаптації українського законодавства до європейських стандартів, а також мають "показати, що Україна відповідає правилам Європейського Союзу".

"Чим швидше ми проведемо ці зміни, чим швидше Європейський Союз побачить, що ми насправді виконали Угоду, тим швидше у нас з'явиться шанс подати заявку на вступ до ЄС і сказати: ми відповідаємо критеріям, ми підписали Угоду і ми її виконали. Відповідно до статті 49 Договору, Україна може претендувати на членство в ЄС. Саме тому імплементація і виконання Угоди для уряду вкрай важливі", - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада і Європейський парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію включно із глибокою і всеохопною зоною вільної торгівлі (ГВЗВТ), між ЄС і Україною.

Угодою передбачено створення політичної асоціації та поглиблення економічної інтеграції між ЄС і Україною, а також обопільний вільний доступ до ринків. Політичні положення наближають Україну до ЄС, відкриваючи нові канали для політичного діалогу та встановлюючи принципи для співпраці в, зокрема, енергетичній, транспортній сферах, галузі освіти. Угода вимагає від України впровадження реформ та шани демократичних принципів, прав людини і верховенства права.

З-поміж інших правил, Угода передбачає можливість для значнішого руху робітників, встановлює цілі для безвізового режиму та сприяє зближенню нормативно-правових баз обох сторін, встановлюючи конкретні терміни, протягом яких Україна має перенести частину законодавства ЄС на власні закони та запровадити їх.

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Частина Угоди, що передбачає встановлення ГВЗВТ, своєю чергою, відчутно інтегрує ринки Євросоюзу та України. Це відбувається за допомогою скасування імпортних мит та заборони інших торговельних обмежень; водночас зберігаються особливі обмеження та перехідні періоди для найбільш «чутливих» сфер, зокрема, торгівлі сільськогосподарською продукцією. Також Угода частково інтегруватиме ринки державних закупівель.

Як зазначили у Представництві ЄС, зважаючи на одночасне голосування у Європарламенті та Верховній Раді України, Угоду про асоціацію буде тимчасово застосовано. Однак дата застосування має бути ще підтверджена Радою. Аби набути повної правової чинності, Угоду мають ратифікувати усі 28 країн-членів ЄС. Наразі вона була ратифікована лише шістьома країнами-членами. З іншого боку, процес повної ратифікації у країнах-членах може тривати протягом кількох років.

Спочатку було заплановано, що торговельні правила, які містяться в Угоді, будуть застосовуватися від 1 листопада. Проте 12 вересня під час переговорів Росії, України та ЄС було вирішено відтермінувати тимчасове набуття чинності торговельними правилами до 31 грудня 2015 року.

Довідка УНІАН. Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 р., відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президентом України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня.