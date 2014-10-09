У МЗС РФ не знають про надання Януковичу російського громадянства

Про це дипломат заявив журналістам, відповідаючи на відповідне запитання, передає ТАСС.

"Нічого не можу вам сказати. Я не знаю, - сказав Лукашевич. - Надання громадянства - це не прерогатива Міністерства закордонних справ. У даному випадку я зорієнтувати вас не можу".

Читайте такожЯнукович-молодший зайнявся нерухомістю в Росії - ЗМІ

"Я бачив повідомлення в ЗМІ, але коментувати їх буде недоцільно", - додав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого колишній президент Віктор Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік до Росії. Це відбулося після кількох місяців протестів в Україні, які закінчилися кровопролиттям.

Разом з Януковичем з України втекли і його «соратники».

Стосовно Януковича, екс-генпрокурора Віктора Пшонки і ряду інших колишніх чиновників відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян. Вони оголошені у розшук.

Також стосовно ряду високопоставлених чиновників часів Януковичі відкриті кримінальні провадження за фактами відмивання засобів і виведення капіталів.

Разом з тим 3 жовтня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у Facebook, що президент РФ Володимир Путін надав російське громадянство екс-президенту Януковичу, екс-прем'єр-міністру України Азарову і екс-генеральному прокуророві Пшонці.