Путін запрошує Лукашенка і Назарбаєва разом переписувати українську Угоду про асоціацію

Путін нагадав, що Київ і Брюссель погодилися відстрочити реалізацію угоди . "Тепер з'явилася можливість відкоригувати ті її положення, реалізація яких могла б завдати збитків нашим економікам", - відзначив він. "Переговори мають відбутися непрості, і нам необхідно виступати солідарно", - звернувся президент РФ до президентів Білорусі й Казахстану.

Читайте такожПутін хоче, щоб і Молдова відклала економічну частину асоціації з ЄС

Про це повідомляє ТАСС.

Довідка УНІАН. Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання економічної частини, що включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президентом України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсягу 27 червня.

16 вересня Верховна Рада синхронно з Європарламентом ратифікувала Угоду про асоціацію, включаючи створення зони вільної торгівлі. Щоб одержати повну правову силу, Угоду мають ратифікувати всі 28 країн-членів ЄС.

26 вересня президент України Порошенко в Мінську під час зустрічі у форматі Україна - ЄС - «Євразійська трійка» наголосив, що Угода про асоціацію України з ЄС жодним чином не може нашкодити державам - учасницям Митного союзу - Росії, Білорусі Казахстану.

9 жовтня міністр закордонних справ України Павло Клімкин під час зустрічі з комісаром ЄС з питань торгівлі Карлом Де Гухтом у Брюсселі сказав, що Україна готова продовжувати конструктивні тристоронні переговори з метою пошуку шляхів врегулювання проблемних питань щодо імплементації Угоди про асоціацію з Євросоюзом, зокрема для зняття занепокоєння російської сторони.

При цьому Клімкин і Де Гухт вкотре підтвердили позицію, що внесення змін до Угоди про асоціацію між Україною і ЄС на вимогу третьої сторони є неприйнятним.