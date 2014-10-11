Бойовики продовжують утримувати понад 500 заручників

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час зустрічі з активом області сказав президент України Петро Порошенко.

“На жаль, ще залишаються, за нашими оцінками, більше 500 (заручників - УНІАН). Хоча було більше 2 тисяч”, - сказав Порошенко.

За словами президента, завдання з визволення всіх заручників в рамках реалізації мирного плану залишається.

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