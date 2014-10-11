Бойовики продовжують утримувати понад 500 заручників

19:23, 11 жовтня 2014
Політика
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На Донбасі у терористів в заручниках залишаються більше 500 осіб.

Звільнено майже дві тисячі заручників, 500 - залишаються в полоні / facebook.com/ato.news

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час зустрічі з активом області сказав президент України Петро Порошенко.

“На жаль, ще залишаються, за нашими оцінками, більше 500 (заручників - УНІАН). Хоча було більше 2 тисяч”, - сказав Порошенко.

За словами президента, завдання з визволення всіх заручників в рамках реалізації мирного плану залишається.

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