Румунські судна порушують режим окупованої території Криму

Таким чином Румунія отримує третє місце по кількості кораблів в “Чорному списку” порушників правового режиму тимчасово окупованого Криму. На другому місці знаходиться Туреччина, на першому Російська федерація. Всього за період анексії Криму “Майдан закордонних справ” та BlackSeaNews зафіксували 117 суден-порушників з різних країн світу.

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За даними моніторингової групи Криму “Майдану закордонних справ” та BlackSeaNews 1-8 жовтня 2014 року в порту анексованого Російською Федерацією кримського міста Феодосія знаходився під погрузкою румунський сухогруз ADNAN H компанії Johar Shipping, Constanta, Romania.

Раніше це судно вже двічі з моменту прийняття резолюції Генеральної Ассамблеї ООН 68/262 "Територіальна цілісність України" заходило до окупованого Криму, не дивлячись на те, що Румунія – країна оператора судна, Того – країна прапору судна, Маршалові острови – країна реєстрації судовласника, голосували “за” цю резолюцію ООН.

Крім судна ADNAN H – до Криму заходили румунські судна ANDA, SHERIN та NARGYS H (всі належать компанії Johar Shipping), зневажаючи міжнародне право. На сайті BlackSeaNews вказані точні й детальні дані про час, місце та тривалість перебування кораблів у Криму, а також всі юридичні та правові документи, в яких вказано, про які саме порушення йдеться та які наслідки чекають на судновласників та їхні кораблі.

Головний редактор BlackSeaNews та експерт «Майдану закордонних справ» Андрій Клименко зазначив: «Рано чи пізно це може обернутися для членів екіпажу серйозними штрафами, а для судновласника і капітана й більш серйозними наслідками, включаючи арешт цього судна або інших суден цього судновласника в українських або іноземних портах».

Той факт, що BlackSeaNews і «Майдан закордонних справ» занесли ці судна і їхніх судновласників в «чорний список» порушників правового режиму тимчасово окупованої території України означає, що ведеться не просто посилений моніторинг, а й інші дії по адміністративним, дипломатичним, морським і правовим каналам щодо судна та судновласника.