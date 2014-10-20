Сьогоднішнє засідання Ради закрито

Як передає кореспондент УНІАН, між тим на засіданні так і не були включені до порядку денного законопроекти, що стосуються можливості голосування учасників АТОна позачергових виборах народних депутатів.

Голосування «за» включення до порядку денного відповідного законопроекту №5157-1 відбувалося п'ять разів, але жодного разу не було набрано 226 голосів.

Читайте такожВ Україні спростили процедуру оформлення спадщиниТакож тричі відбувалось голосування за включення до порядку денного законопроекту №5157 - “Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення належної організації виборчого процесу виборів народних депутатів України”.