Сьогоднішнє засідання Ради закрито
13:49, 20 жовтня 2014Політика
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Сьогоднішнє позачергове засідання Верховної Ради України закрито.
Позачергове засідання українського парламенту закрито / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, між тим на засіданні так і не були включені до порядку денного законопроекти, що стосуються можливості голосування учасників АТОна позачергових виборах народних депутатів.
Голосування «за» включення до порядку денного відповідного законопроекту №5157-1 відбувалося п'ять разів, але жодного разу не було набрано 226 голосів.
Читайте такожВ Україні спростили процедуру оформлення спадщиниТакож тричі відбувалось голосування за включення до порядку денного законопроекту №5157 - “Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення належної організації виборчого процесу виборів народних депутатів України”.
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