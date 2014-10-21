Чалий: Київ не буде розгортати широкомасштабні бойові дії на Донбасі

Про це заявив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий, передає радіо "Свобода". "Заяви про те, що треба поновити повномасштабну війну чи піти всією 45мільйонною країною на війну не є лінією, яка підтримується. Ми підтримуємо лінію розбудови сильної армії, захисту країни, але при цьому й отримання підтримки світового співтовариства. Без цієї підтримки, без підтримки ЄС економічної, політичної і військово-технічної, буде дуже складно перемогти і добитися миру", – заявив Валерій Чалий.

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За його словами, світова спільнота підтримала мирний план президента Петра Порошенка і заявила про готовність надати Україні допомогу. Також на Заході високо оцінили дотримання Україною положень мінських домовленостей.

20 жовтня у Люксембурзі учасники ради міністрів ЄС із закордонних справ ухвалили спеціальну резолюцію щодо України. ЄС закликає Росію виконувати свої зобов’язання, згідно з мінськими домовленостями, задля вирішення конфлікту в Україні та наголошує на відповідальності Кремля у цьому процесі.