Рада ЄС: Росія повинна взяти на себе відповідальність за виведення найманців та техніки з Донбасу

Рада ЄС засуджує чисельні порушення режиму припинення вогню на Донбасі та покладає на Росію відповідальність за виведення незаконних збройних угруповань, військової техніки, бійців та найманців.

Про це йдеться у висновках Ради ЄС з питань закордонних справ, які були ухвалені у понеділок в Люксембурзі.

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„Рада позитивно відзначила зниження загального рівня насильства в результаті узгодженого припинення вогню, але висловлює жаль та засуджує численні порушення”, - йдеться у документі.

Рада ЄС також заявила, що очікує „повну участь сторін і швидку реалізацію” зобов'язань в рамках Мінських домовленостей. „У цьому контексті Рада підкреслює відповідальність Російської Федерації і закликає до виведення незаконних збройних угрупувань, військової техніки, бійців та найманців, а також убезпечити українсько-російський кордон при постійному моніторингу з боку ОБСЄ”, - наголошується у висновках.

Крім того, Рада ЄС привітала початок звільнення заручників і закликала звільнити решту, які ще залишаються в полоні.

„Рада високо оцінює зусилля України у виконання зобов'язань, зокрема шляхом прийняття Верховною Радою законів про амністію і про тимчасове місцеве самоврядування”, - зазначається у документі.

Також Рада заявила про важливу роль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в реалізації Мінського протоколу і Мінського меморандуму, необхідність надання місії ресурсів, необхідних для виконання завдань, забезпечення безпечного довкілля для спостерігачів ОБСЄ.

„Рада підтримує розширення і продовження місії спостерігачів ОБСЄ на російські контрольно-пропускні пункти для забезпечення ефективного і повного контролю на кордоні між Україною і закликає Російську Федерацію зробити те саме”, - йдеться у висновках.

Одночасно Рада ЄС знову закликала всі сторони забезпечити безпечний і необмежений доступ до місця катастрофи MH17, щоб дозволити відновити розслідування та повернути останки та речі загиблих, які ще знаходяться на Донбасі. „Ті, хто безпосередньо чи побічно відповідальні за збитий MH17, повинні бути притягнуті до відповідальності якомога швидше”, - знову заявляє Рада ЄС.

Крім того, Рада зазначила, що підтримує зусилля Європейської комісії в напрацюванні тимчасової угоди для відновлення поставок газу Росії в Україну і нагадує про терміновість для сторін досягти домовленостей на основі протоколу, запропонованому на тристоронній зустрічі.

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Рада також затвердила оперативний план консультативної місії ЄС з реформи цивільного сектору безпеки (EUAM Україна).

Разом з тим, Європейський Союз висловив заклопотаність з приводу збільшення серйозного гуманітарного впливу кризи у східній Україні. „Рада закликає всі сторони в повній мірі дотримуватися норм міжнародного права з метою захисту цивільного населення і співробітників гуманітарних організацій і забезпечити безперешкодний доступ для гуманітарних організацій. ЄС має намір підтримати населення, постраждале від конфлікту, а також зусилля української влади для досягнення цієї мети. Рада визнає важливість посилення координації в рамках Європейського Союзу та з іншими міжнародними донорами”, - наголошується у висновках.