Глава СБУ натякнув, що депутат Борисенко інсценував замах на себе заради піару

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ заявив сьогодні в прямому ефірі телеканалу ТВі.

"На завтра ми зможемо доповісти більше, а саме, хто з громадян іноземної держави, уродженець міста Курськ нами вже затриманий і кого ми допитуємо у зв'язку з ситуацією в "Борисполі" (Борисенко є також депутатом Бориспільської міськради - УНІАН)", - сказав Наливайченко.

При цьому голова СБУ натякає, що в даному разі може йтися про інсценування замаху для самопіару під час виборчої кампанії.

"Цей випадок буде не просто розслідуваний, будуть оприлюднені ті подробиці, які, на наше переконання, повинні зупинити інших, хто взявся купити РГД, найняти кримінал і зробити вигляд, що на нього чиниться замах", - сказав Наливайченко.

Читайте такожМВС назвало 4 версії замаху на кандидата в депутати Борисенко"Зупиніться. Це не має нічого спільного з виборчою кампанією", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко доручив голові Служби безпеки України Наливайченко терміново провести розслідування нападу на кандидата в депутати від «Народного Фронту» Борисенка.

"Президент зателефонував голові Служби безпеки України і доручив йому терміново провести розслідування інциденту з кандидатом в народні депутати Володимиром Борисенко та протягом доби доповісти йому особисто", - повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.