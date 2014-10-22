У парламенті повинна бути конституційна більшість - Турчинов
21:09, 22 жовтня 2014Політика
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Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов наголошує, що у парламенті повинна бути конституційна більшість.
Олександр Турчинов / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час інтерв'ю одному з українських телеканалів.
"Я переконаний, що буде сформовано потужну, патріотичну, демократичну більшість", - сказав спікер.
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Турчинов також висловив переконання, що "повинна бути конституційна більшість". "Нам необхідно буде приймати зміни до Конституції, які вже були анонсовані, і для цього потрібно, щоб не просто була сформована Верховна Рада, а щоб було дійсно у більшості понад 300 голосів. І тоді це стабільна більшість, яка може приймати дуже відповідальні рішення", - сказав він.
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