У парламенті повинна бути конституційна більшість - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час інтерв'ю одному з українських телеканалів.

"Я переконаний, що буде сформовано потужну, патріотичну, демократичну більшість", - сказав спікер.

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Турчинов також висловив переконання, що "повинна бути конституційна більшість". "Нам необхідно буде приймати зміни до Конституції, які вже були анонсовані, і для цього потрібно, щоб не просто була сформована Верховна Рада, а щоб було дійсно у більшості понад 300 голосів. І тоді це стабільна більшість, яка може приймати дуже відповідальні рішення", - сказав він.