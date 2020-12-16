За словами Разумкова, про це просив профільний комітет.

Верховна Рада відклала розгляд питання про звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Читайте такожРада вирішила, що її рішення публікуватимуться у газеті "Голос України"

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВРУ Дмитро Разумков зазначив, що «профільний комітет попросив дати додатковий час на вивчення цього питання та проведення всіх необхідних процедур щодо підготовки його для розгляду в залі».

Разумков запропонував сьогодні зняти це питання з порядку денного.

На цьому ж засіданні Рада прийняла постанову про відставку Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів України (№4498).

Як повідомляло УНІАН джерело у фракції «Слуга народу», очолити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України може голова Держслужби геології та надр Роман Опімах.

Крім того, Юрій Вітренко претендує на посаду першого віце-прем'єра, міністра енергетики; Сергій Шкарлет на посаду міністра освіти; Юлія Лапутіна на посаду міністра у справах ветеранів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк