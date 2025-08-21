В Раді пропонують змінити кордони Донецької та Луганської областей: що відомо

Зокрема, пропонується приєднати неокуповані території до Харківщини та Дніпропетровщини.

У Верховній Раді зареєстрували постанову, яка передбачає зміни адміністративно-територіального устрою Донецької та Луганської областей.

Відповідний проект станови "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей" №13666 від 20 серпня ініційовано народним депутатом Анной Скороход на зареєстровано на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до документу зазначається, що на території Донецької і Луганської областей здійснюються заходи, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, внаслідок чого розірвані адміністративні зв'язки між окремими населеними пунктами.

"Зазначена обставина негативно вплинула на стан фінансового забезпечення установ освіти та охорони здоров’я. Також це стосується надання соціальних допомог населенню підконтрольних українській владі територій Донецької і Луганської областей", - йдеться у документі.

Проектом постанови Верховної Ради пропонується внести зміни в адміністративно-територіальний устрій Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей, шляхом приєднання неокупованих територій Краматорського і Бахмутського районів Донецької області, а також Сватівського і Сіверськодонецького районів Луганської області до Харківської області та приєднання неокупованих територій Волноваського і Покровського районів Донецької області до Дніпропетровської області.

Ситуація на Дніпропетровщині

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня була інформація про просування росіян в районі Дачного на Дніпропетровщині. Аналітики DeepState зазначили, що більшість населеного пункту Дачне перебуває в сірій зоні, де ведуться активні бойові дії, адже противник не полишає спроб зайняти село.

Згодом в Генштабі заявили, що інформація про його окупацію не відповідає дійсності. Наші захисники успішно руйнують наміри окупантів просунутися вперед, завдаючи значних втрат в живій силі та тримаючи визначені рубежі.

