Железняк нагадав, що "це була реакція на її відверту антисоціальну поведінку та системне порушення регламенту".

Верховна Рада України провалила видалення позафракційної народної депутатки Марʼяни Безуглої з засідання.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, який нагадав, за що Безуглу хотіли покарати.

"Парламент провалив видалення Марʼяни Безуглої з засідання до кінця своєї сесії. За - 141. Нагадаю, це була реакція на її відверту антисоціальну поведінку та системне порушення регламенту", - зазначив він.

Відео дня

За словами депутата, це рішення було провалене "виключно через позицію "Слуги народу", які завалили це голосування". "За 74 з 230 членів", - написав Железняк.

Скандал навколо Мар'яни Безуглої

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Безугла у безцеремонній манері висловилася про загибель колеги по парламенту Ярослава Рущишина. У відповідь їй "прилетіло" від колег загиблого депутата з фракції "Голос".

Безугла опублікувала пост, в якому згадала Рущишина без належної загиблим пошани. Вона висловилася критично, дорікнувши, що депутат не порушував питань, пов’язаних з обороною. Ба більше, вона згадала обставини трагічної загибелі Рущишина в ДТП на мотоциклі Harley-Davidson з припискою "загинув не в бою" та "комендантська година на нардепів не поширюється".

Згодом парламентський комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР підтримав постанову про відсторонення Безуглої від засідань у парламенті.

Вас також можуть зацікавити новини: