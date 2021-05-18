13 травня Печерський райсуд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Адвокати підозрюваного у державній зраді депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука подали апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва щодо обраного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Про це у Facebook заявив екс-підозрюваний у зловживанні службовим становищем, заступник генпрокурора часів Януковича, а нині однопартієць Медведчука Ренат Кузьмін.

«Адвокати внесли апеляцію на визначення Печерського суду про домашній арешт Медведчука», – написав Кузьмін.

Про подробиці апеляції депутат обіцяє повідомити незабаром.

Справа проти Медведчука і Козака

11 травня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ), проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь» («Луч»).

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

13 травня суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета й іншими процесуальними обов'язками.

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Автор: Яна Ставська