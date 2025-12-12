Бюджетна підтримка має скласти 90 млрд євро і буде надаватись протягом двох років.

У Єврокомісії пропонують розділити майбутній "репараційний кредит" на два напрямки – озброєння та бюджетна підтримка, яка має скласти 90 мільярдів євро на два роки.

Як розповіла народна депутатка та голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, це питання обговорювалося в ході зустрічі з Бюджетним комітетом Європарламенту.

"Робоча пропозиція Єврокомісії щодо "репараційного кредиту" - розділити кредит на 2 напрями підтримки України: виробництво та закупівля зброї (в Україні та ЄС), а також бюджетна підтримка. Бюджетна підтримка складе 90 млрд євро і буде надаватись протягом двох років - 2026 і 2027. Бюджетна підтримка може надаватись у вигляді макрофінансової допомоги або в рамках Ukraine Facility", - написала Підласа на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що умовою надання такого фінансування точно буде продовження та збереження реформ у сфері верховенства права та антикорупції.

"Україна змушена буде виплатити цей кредит лише у випадку отримання репарацій від Росії. Пропозицію Єврокомісії має схвалити Європейська рада (лідери країн ЄС), перш ніж вона вступить в дію", - додала депутатка.

Репараційний кредит для України – останні новини

Єврокомісія наполягає на досягненні угоди щодо продовження терміну заморозки російських активів країнами-членами Європейського Союзу 12 грудня. Рішення мають ухвалити з використанням надзвичайних повноважень, тобто більшістю голосів, а не одностайно. Продовження арешту росактивів - ключовий крок до майбутнього залучення коштів для допомоги Україні.

Банк Росії подає позов до Арбітражного суду Москви на бельгійський депозитарій Euroclear. Рішення прийняли через "незаконні дії" компанії Euroclear, що завдають збитків Центробанку, а також через використання активів Банку Росії, що розглядаються Єврокомісією, без згоди російського регулятора.

