Він зауважив, що "грати по вітру" - це ознака досвідченої політики.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував голосування "Батьківщини" за відкликання з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, що "пообіцяли" "Батьківщині" за голосування на підтримку цього питання.

"Ми нічого не обіцяли "Батьківщині"... Я думаю, що вони, як політики, зрозуміли, що це вже буде 100%-во зроблено. Для того, щоб побудувати нормальний політичний діалог з новим керівництвом Верховної Ради, то вони просто зробили такий крок. Бо завжди по вітру грати - це ознака досвідченої політики", - сказав Арахамія.

Він також зауважив: "Для мене теж було несподіваним таке голосування, чесно кажучи".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 жовтня, 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради.

З фракції "Слуга народу" за таке рішення проголосували 215 депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "Партія "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - "За життя".

На брифінгу після голосування Разумков, з огляду на результати, висловив думку, що між "Слугою народу" і "Батьківщиною" виникла "нова коаліція".

Водночас, заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв у коментарі УНІАН на питання, чому їхня фракція підтримала відставку спікера, зокрема, пояснив: "Тому що Разумков вже не може врятувати ситуацію в парламенті, а тим більше - в країні. Тому що не можна далі стримувати ту навалу, яка пішла кожен день і кожну годину, коли парламент забув, для чого його обирали. Не опозиція, а більшість".

Автор: Таня Поляковська