Україна направляла до Ірану запити про міжнародно-правову допомогу, однак відповіді приходили зі значними затримками, або не містили фактичної інформації.

Іранська сторона відмовляється називати Україні імена причетних до збиття українського авіалайнера під Тегераном 8 січня 2020 року.

Читайте такожРосія проведе навчання повітряно-десантних військ в окупованому КримуПро це заявив заступник глави МЗС Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, Україна направляла до Ірану запити про міжнародно-правову допомогу, однак відповіді приходили зі значними затримками, або не містили фактичної інформації.

"Ми наполягали, щоб Іран відкрив завісу над тими подіями принаймні для вузького кола фахівців. Ми запропонували й створення спільної слідчої групи. Ми говорили про проведення спільних слідчих дій. Але досі іранська сторона не відповіла нам позитивно на ці пропозиції", - заявив він.

Єнін підкреслив, що Іран не називає імена винних у катастрофі.

"Більше того, нам досі відмовляються назвати імена тих осіб, які перебувають під підозрою, або щодо яких найближчим часом буде направлено обвинувальний висновок до суду. Посилання йде на військову таємницю. Безумовно, закритий характер судового процесу, а також зволікання у співпраці з правоохоронними органами України не сприяє посиленню довіри до розслідування, яке проводить Іран", - розповів заступник глави МЗС.

Аварія літака МАУ в Ірані

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран - Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, у тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великобританії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий іранськими військовими "внаслідок ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

30 грудня іранські ЗМІ інформували, що уряд Ірану доручив виплатити сім'ям жертв катастрофи літака МАУ компенсації по 150 тис. доларів США або еквівалент в євро.

У повідомленні стверджується, що Іран провів кілька засідань з країнами, громадяни яких загинули в результаті катастрофи, і в результаті сторони домовилися про компенсацію сім'ям жертв.

Своєю чергою, в МЗС України зазначили, що розмір компенсацій родичам жертв катастрофи треба спочатку визначити шляхом переговорів.

7 січня 2021 року Рухані заявив, що всі відповідальні за збивання літака постануть перед судом.

Військова прокуратура Ірану завершила розслідування у справі про збиття українського авіалайнера під Тегераном 8 січня 2020 року.

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Автор: УНІАН