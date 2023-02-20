Та американський президент наполіг саме на візиті до української столиці.

Напередодні поїздки до України президенту США Джо Байдену пропонували кілька варіантів, де б він міг зустрітися з Володимиром Зеленським. Серед них - польсько-український кордон (точне місце не вказується) та Львів - місто на заході України, яке вважається відносно безпечним.

Про це виданню Rolling Stone повідомив неназваний високопоставлений чиновник Білого дому, безпосередньо обізнаний у цьому питанні.

"Одна з ідей передбачала зустріч Байдена і Зеленського у невідомому місці на польсько-українському кордоні. Інша - проведення зустрічі у Львові, місті на заході України, яке кілька разів зазнавало російських авіаударів з початку повномасштабної війни, але залишається відносно безпечним", - йдеться у повідомленні.

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Та зрештою, як стверджує американський чиновник, Байден обрав Київ, місто, яке є символом рішучості України після того, як російські війська спробували та не змогли захопити його на початку повномасштабної війни минулого року.

Візит Байдена до України

20 лютого президент США Джо Байден прибув в Україну з неоголошеним візитом. Він заявив про надання нашій країні оборонної допомоги на 500 млн доларів.

Також американський президент повідомив, що Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами зобов'язалися надати Україні близько 700 танків та іншу допомогу.

Крім того, новий пакет допомоги від США включає боєприпаси для HIMARS і гаубиць, додаткові партії ПТРК Javelin та інші протитанкові системи, засоби для спостереження та радари.

Своєю чергою Зеленський запевнив, що результати перемовин з Байденом незабаром можна буде побачити на полі бою.

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