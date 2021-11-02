У жовтні рівень несхвалення дещо збільшився у порівнянні з липнем - до 56,9% з 56,1%.

Понад половина опитаних громадян України не схвалюють діяльність чинного президента Володимира Зеленського.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-25 жовтня 2021 року методом особистих ("face-to-face") інтерв’ю.

Як зазначають соціологи, рівень схвалення діяльності президента Володимира Зеленського практично не змінився у порівнянні з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Зеленського, а 28,2% схвалюють. Ще 14,9% не змогли відповісти.

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За даними соціологів, у липні 56,1% опитаних українців не схвалювали діяльність чинного глави держави, а 29,3% - схвалювали.

Крім того, у жовтні 35,4% респондентів стверджували, що Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що Зеленський не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо Зеленського.

Окремо, 71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Водночас, про правильний напрямок говорять 15% (у липні було 68,7% і 16,1% відповідно).

Як проводилося опитування

Методом особистого ("face-to-face") інтерв’ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим), за 3-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,9% — для показників, близьких до 25%, 2,2% — для показників, близьких до 12%, 1,5% — для показників, близьких до 5%.

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Автор: Віталій Саєнко