Дмитро Кулеба і Ентоні Блінкен узгодили подальші кроки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен запевнив його у непорушній підтримці України з боку США й анонсував більше санкцій проти Росії та зброї - для України.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter.

"У нашій розмові держсекретар Ентоні Блінкен запевнив у непорушній підтримці України з боку США. Я наголосив: Україна прагне миру, але допоки ми під нападом РФ, потрібно більше санкцій і зброї. Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки", - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого президент США Джо Байден оголосив про запровадження першого етапу санкцій проти РФ у відповідь на визнання російських окупаційних адміністрацій "Л/ДНР" на Донбасі як "незалежних утворень" й офіційне введення російських військ на Донбас.

24 лютого Байден оголосив про запровадження нових жорстких санкцій проти Росії.

Зокрема, за його словами, санкції будуть запроваджені проти 4 російських банків, зокрема VTB, активи яких оцінюються на суму близько 1 трильйон доларів.

Також США обмежать можливості Росії вести бізнес у доларах, євро, фунтах і єнах.

28 лютого США запровадили санкції проти Банку Росії, Фонду національного добробуту, Російського фонду прямих інвестицій і його глави Кирила Дмитрієва.

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