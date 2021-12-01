Він каже, що США багато разів бачили "російську методичку".

США уважно аналізують ситуацію після заяв про підготовку до державного перевороту в Україні.

Про це під час брифінгу заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

На питання про те, як він оцінює заяву України про спробу перевороту, він відповів, що зусилля з дестабілізації ситуації є частиною тактики Росії.

"Ми багато разів бачили російську методичку. І частиною цієї методички є спроба створити так звану провокацію як виправдання того, що Росія планувала зробити весь час. Чи вписується те, про що повідомлялося, у цю методичку, я не знаю, але ми дуже стурбовані рухами, які ми бачили вздовж кордону України", - відзначив Блінкен.

Читайте такожСтолтенберг про можливе вторгнення РФ в Україну: ми повинні бути готовими до найгіршого

"Ми знаємо, що Росія часто поєднує свої зусилля зі спробами внутрішньої дестабілізації країни. Це частина методички", - підкреслив він.

Блінкен зазначив, що прокоментує питання детальніше після консультацій з союзниками по НАТО.

"Дозвольте мені лише повторити, що будь-які ескалаційні дії з боку Росії призведуть до серйозних наслідків", - сказав Держсекретар США.

"Держпереворот" в Україні

26 листопада на прес-марафоні "30 питань президенту України" Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова в здійсненні державного перевороту в Україні. За словами президента, держпереворот планують на 1-2 грудня.

Американський президент Джо Байден висловив занепокоєння у зв'язку із заявою президента України Володимира Зеленського про підготовку в країні держперевороту.

Служба безпеки України розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що згодом ситуація з держпереворотом стане предметом закритого засідання Комітету безпеки Верховної Ради України.

Автор: Людмила Жерновська