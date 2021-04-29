Експерти не виключають, що "Нафтогаз" тепер може зробити кроки, які завадять Києву отримати нову фінансову допомогу.

Уряд України звільнив давнього голову державної енергетичної компанії "Нафтогаз". І це може ускладнити переговори про доступ Києва до міжнародного кредиту на 5 мільярдів доларів.

Про це пише Bloomberg, нагадуючи про вчорашнє звільнення Андрія Коболєва, який очолював "Нафтогаз" з 2014 року. Офіційною причиною стали збитки компанії на 684 мільйона доларів за минулий рік. Юрій Вітренко, який до цього часу був міністром енергетики, замінив його на чолі компанії. У свою чергу, Герман Галущенко став новим міністром енергетики.

Читайте такожКоболєв про своє звільнення: не планую влаштовувати цирк та підставляти «Нафтогаз»Bloomberg пише, що неочікуваний крок ризикує стривожити західних донорів включно з МВФ, які підтримували Коболєва й вже висловлювали занепокоєння через повільне просування реформ в Україні. Країни G7 "зафіксували" звільнення Коболєва.

"Ефективний менеджмент і управління державними компаніями, вільні від політичного втручання, критично важливі для української конкурентоспроможності, процвітання й виконання Україною її міжнародних зобов'язань", - йдеться в заяві послів G7.

Видання називає Коболєва "головним архітектором" радикальних перетворень, які допомогли Києву скоротити дефіцит бюджету. Також за час його роботи в "Нафтогазі" Україна здобула перемогу на мільярди доларів у суді проти російського "Газпрому" в 2018 році. Разом з тим, Коболєв зіштовхнувся з критикою через поступове зростання цін на опалення.

"Я, безумовно, маю скарги на вчорашнє рішення уряду. І не через моє звільнення, а через те, що вони зараз ставлять хрест на реформі корпоративного управління", - сказав Коболєв.

Читайте також"Це маніпуляція і наруга над принципами": в "Нафтогазі" відреагували на звільнення КоболєваВ самій компанії вважають, що рішення про звільнення її голови порушує закон про "Нафтогаз", а також більш широкі правила корпоративного управління. Про це виданню сказала прес-секретар компанії Альона Осмоловська.

"Це порушення стандартів корпоративного управління, швидше за все, створить нову точку напруги з міжнародними фінансовими інститутами й іншими західними партнерами України. (...) "Нафтогаз" чекає турбулентний період, оскільки новий керівник, швидше за все, спробує позбутися управлінської команди з союзників Коболєва. Перспектива опущення цін на газ для споживачів і на опалення нижче ринкових значень теж не можна відкидати", - йдеться у звіті інвестиційного банку Dragon Capital.

Звільнення Коболєва: що відомо

28 квітня 2021 року Кабінет Міністрів припинив повноваження членів Наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

Підставою для прийняття цього рішення став розгляд звіту про 19 млрд грн чистого збитку, тоді як фінпланом передбачався прибуток у розмірі 11,5 млрд грн.

За результатами засідання загальних зборів акціонерів робота наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнана незадовільною.

У "Нафтогазі" заявили, що дане рішення є політичною маніпуляцією і наругою над принципами корпоративного управління.

29 квітня 2021 року в Держдепартаменті США прокоментували кадрові перестановки в "Нафтогазі".

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Переклад: Лесь Димань