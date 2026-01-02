Буданов прийняв пропозицію очолити Офіс президента і назвав свої задачі

Він також подякував усім своїм бойовим побратимам.

Кирило Буданов прийняв пропозицію Володимира Зеленського очолити Офіс президента України. Про це екс-очільник Головного управління розвідки повідомив у своєму Telegram.

"Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Дякую за довіру!" – написав Буданов.

Він також подякував усім бойовим побратимам та команді Головного управління розвідки України за спільну роботу.

"Нам далі робити своє – бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Продовжуємо разом боротися за вільне та безпечне майбутнє України!" – додав Буданов.

Новий очільник Офісу президента: що відомо

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що запропонував очільнику ГУР Кирилові Буданову посаду глави Офісу президента. За словами Зеленського, оновлений Офіс буде в першу чергу зосереджений на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на мирному процесі.

"Також доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки", - додав Зеленський.

Попередній глава ОП, Андрій Єрмак, 28 листопада подав у відставку на фоні розслідування з розкриття величезної корупційної схеми в галузі енергетики.

