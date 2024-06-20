Ухвалення змін до закону про Бюро економічної безпеки дозволить Україні отримати міжнародну допомогу.

Верховна Рада проголосувала за перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ) через конкурс і переатестацію.

Народний депутат з опозиційної фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна розкритикувала рішення парламенту щодо БЕБ. "Гора народила мишеня – це все, що можна сказати про прийнятий проект закону, за який проголосувало лише 239 народних депутатів", - прокоментувала вона.

Вона пояснила, що БЕБ працювало з гіршими підходами і методами, ніж навіть податкова міліція часів Азарова, тому потрібне було перезавантаження. Але, на її думку, ухвалений закон не вирішує цих проблем. "В цьому законі всі питання крутяться навколо переатестації, починаючи з обрання за новими правилами нового директора. А потім через 18 місяців переатестація всіх працівників", - сказала вона. За її словами, вся ця процедура може затягнутися надовго.

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"Сьогодні ухвалена напівміра, але це не вирішення навіть наполовини проблем, які виникли через роботу БЕБ, через тиск на бізнес. Бо це йде перерозподіл бізнесу в Україні шляхом використання правоохоронних органів", - наголосила Южаніна. При цьому визнає, що ухвалення цього закону дозволить отримати наступний транш економічної допомоги від партнерів в сумі понад $2 млрд. "Але не треба їх обманювати. Не потрібно маскувати неправду під ширмою того, що ми все зробили", - наголосила вона.

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що опозиція занадто критично сприймає зміни. За його словами, даний закон потрібен не тільки для отримання коштів від МВФ та партнерів, а необхідний в першу чергу Україні. "В 2021 році було запущено БЕБ, але на жаль керівником цього органу став колишній податковий міліціонер, який викривив його з середини, зробивши просто нову податкову міліцію з цього органу", - сказав Гетманцев. За його словами, тому ухвалено рішення, щоб змінити керівництво БЕБ на відкритому конкурсі за участю міжнародників і провести велику переатестацію всіх працівників Бюро. "Саме такі рішення дозволять нам передати до БЕБ розслідування всіх економічних злочинів в нашій державі",- наголосив голова комітету.

За його словами, політичне шоу навколо цього питання немає жодних підстав. Він зазначив, що по цьому законопроекту позиція не сходилася лише в одному питанні. "Ми вважали, що переатестацію повинен проводити директор БЕБ і в нього має бути повинен бути вирішальний голос для добору персоналу. А міжнародники вважали, що визначальний голос повинен бути у них. Дискусії завершилися компромісом - переважного права в нікого немає. Це є комісія, яка складається з 12 осіб – 6 призначає директор, а 6 –за поданням міжнародників. Кворум – це 7 людей і рішення приймається простою більшістю. Орган буде реформований", - сказав Гетманцев.

Він наголошує, що в законі передбачено 2 місяці на формування комісії і встановлюється чіткий термін для обрання директора і всього персоналу, за його словами, всі ці зміни мають відбутися не пізніше 18 місяців.

Бюро економічної безпеки: новини

У квітні 2023 року Кабінет міністрів звільнив Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки.

Народні депутати розкритикували роботу Бюро економічної безпеки.

За висновками слідчої комісії ВРУ, Бюро неефективно виконувало покладені на нього завдання у сфері протидії кримінальним правопорушенням, що посягають на функціонування економіки, неефективно виконує аналітичну функцію та показує вкрай низькі результати досудових розслідувань кримінальних проваджень.

Крім цього, вказувалося на те, що конкурси на зайняття вакантних посад в БЕБ були проведені із значними порушеннями, що вплинуло на їхні результати.

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