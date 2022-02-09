Газопровід стримує Росію від вторгнення в Україну, вважає прес-секретар президента США.

У США виступили проти введення негайних санкцій щодо "Північного потоку-2". На думку прес-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псакі, газопровід є "важелем впливу" на Росію.

Про це вона розповіла в ході брифінгу.

Загроза зупинки "Північного потоку-2" і санкції проти газопроводу стримують РФ від вторгнення в Україну. Тому вводити всі ці обмеження прямо зараз не варто, вважає Псакі.

Вона вказала, що через це між Білим домом і Конгресом навіть виникають розбіжності. В адміністрації президента виступають проти негайних санкцій щодо "Північного потоку-2". А в Конгресі думають, що введення обмежувальних заходів проти газопроводу будуть ефективними вже зараз.

"Ми не згодні. Ми вважаємо, що це - важіль тиску", - заявила Псакі, говорячи про позицію Білого дому по "Північному потоку-2".

Читайте такожНа "Південному потоці-2" буде поставлено хрест у разі нападу РФ-КулебаЗа словами прес-секретаря Байдена, в Кремль є розуміння того, що якщо РФ вторгнеться в Україну, то газопровід не запустять. Це і стримує російську агресію. Тому в Білому домі вважають, що санкції проти РФ зараз можуть не спрацювати, тоді не буде "важеля впливу".

Що відомо про "Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором газопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Читайте такожСтало відомо, чи справді Зеленський не зустрівся з главою МЗС Німеччини через "Північний потік-2"Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, однак 16 листопада припинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію повинна дати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений в експлуатацію. На тлі можливого вторгнення РФ в Україну запуск газопроводу опинився під загрозою зриву.

20 січня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність розглянути обмежувальні заходи проти "Північного потоку-2" у разі нападу РФ на Україну.

Радник президента США нещодавно також заявив, що "Північний потік-2" не запустять у разі вторгнення РФ в Україну.

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