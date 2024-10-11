Сьогодні він представить свій мирний план Шольцу.

Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб війна з Російською Федерацією закінчилася не пізніше наступного року.

Про це він сказав під час прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Він сподівається, що обсяг допомоги українському війську не зменшиться, а Берлін продовжить підтримувати Формулу миру, поки Росія опирається чесній дипломатії та справедливому закінченню війни.

Президент додав, що сьогодні ознайомить Шольца зі своїм мирним планом. За його словами, документ містить кроки, які можуть примусити Росію закінчити війну:

"Хотілося б не пізніше, ніж у наступному, 2025 році. І гарантувати не повторення агресії. Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який дійсно поставить крапку у війні. Цей план не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб посилити позицію України".

Зеленський у Німеччині

Як відомо, президент України прибув до Берліна сьогодні вранці. У нього були заплановані зустрічі з Шольцем та лідером країни Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Канцлер вже анонсував, що до кінця року Україна отримає від Німеччини, Бельгії, Данії та Норвегії нову допомогу, вартість якої оцінюють в 1,4 мільярди євро.

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