Бюро Венеціанської комісії повідомило про перенесення розгляду питання про надання висновку щодо закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на наступну пленарну сесію, яка відбудеться у другій половині січня 2022 року.
Про це представник Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря повідомила у Telegram-каналі.
За її словами, висновок буде надано за терміновою процедурою.
Совгиря зауважила, що розгляд цього питання був запланований на 10-11 грудня на 129-й пленарній сесії Венеціанської комісії.
Читайте такожПідписаний Зеленським закон про олігархів передадуть у Венеціанську комісію
Як повідомляв УНІАН, 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів.
Згідно із законом, олігархом вважається людина, яка одночасно відповідає мінімум трьом критеріям, а саме: бере участь у політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником підприємства чи компанії, яка є монополістом на ринку і протягом року утримує або посилює своє становище; володіє активами та суб’єктами господарювання, загальна вартість яких перевищує 2 млрд 270 млн грн.
Визначатиме, чи є людина олігархом чи ні, Рада нацбезпеки та оборони за зверненням Кабміну, Служби безпеки, Нацбанку, члена РНБО чи Антимонопольного комітету.
Законопроект про олігархів був направлений до Венеціанської комісії ще 10 вересня. 5 листопада в Офісі президента України заявили, що закон про олігархів, вже підписаний главою держави, повторно буде передано для оцінки "Венеціанській комісії".