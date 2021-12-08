Висновок буде надано за терміновою процедурою.

Бюро Венеціанської комісії повідомило про перенесення розгляду питання про надання висновку щодо закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на наступну пленарну сесію, яка відбудеться у другій половині січня 2022 року.

Про це представник Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря повідомила у Telegram-каналі.

За її словами, висновок буде надано за терміновою процедурою.

Совгиря зауважила, що розгляд цього питання був запланований на 10-11 грудня на 129-й пленарній сесії Венеціанської комісії.

Читайте такожПідписаний Зеленським закон про олігархів передадуть у Венеціанську комісію

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів.

Згідно із законом, олігархом вважається людина, яка одночасно відповідає мінімум трьом критеріям, а саме: бере участь у політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником підприємства чи компанії, яка є монополістом на ринку і протягом року утримує або посилює своє становище; володіє активами та суб’єктами господарювання, загальна вартість яких перевищує 2 млрд 270 млн грн.

Визначатиме, чи є людина олігархом чи ні, Рада нацбезпеки та оборони за зверненням Кабміну, Служби безпеки, Нацбанку, члена РНБО чи Антимонопольного комітету.

Законопроект про олігархів був направлений до Венеціанської комісії ще 10 вересня. 5 листопада в Офісі президента України заявили, що закон про олігархів, вже підписаний главою держави, повторно буде передано для оцінки "Венеціанській комісії".

Автор: Інна Андаліцька