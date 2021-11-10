Зеленський у зверненні згадав про нещодавній "продаж" каналів Порошенка.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що закон про олігархів покладе край політиці про те, що закон не для всіх, а ресурси лише для олігархів.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, опублікованому на його Telegram-каналі.

"Зазвичай їх називають в Україні олігархами, називають всі: люди, експерти, медіа, але вони дуже не хотіли, щоб так їх офіційно називала держава. Не вийшло", - наголосив президент.

Він нагадав, що минулої п'ятниці підписав закон про олігархів, додавши, що, можливо, зовсім юне покоління не знає, хто це.

"Тож коротко я поясню. У 1991 році Україна відновила свою незалежність, але довго залишалася залежною від інтересів великого бізнесу і великої політики. Вже не пригадати, хто кого створив: політики, які прагнули володіти великими статками, чи власники великих статків, які прагнули володіти політиками. Але й перші, й другі ніколи не мали батьківщини", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "Україна для них була просто ресурною базою, державний інтерес - незнайомими і смішними словами, а державний бюджет - джерелом заробітку".

Глава держави підкреслив, що політика олігархів-політиків дуже проста - ресурси не для всіх, а тільки для них; закон для всіх, а тільки не для них.

"Вони купують депутатів, які лобіюють їхні інтереси та правоохоронців, які це не помічають, і суддів, які це прощають. А свої медіа перетворюють на артилерію проти держави та конкурентів. Ось така нерозумна політика", - зауважив він.

Зеленський наголосив, що цей закон - це перший крок, щоб покласти край цій політиці.

За його словами, дехто казав, що "насправді закон - фікція і не буде працювати".

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При цьому він натякнув на п’ятого президента і голову "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

"Дехто - це один із відомих політиків-олігархів. Попри всі його слова я щиро дякую йому. Те, що закон працює у перший же день після ухвалення, довів саме цей політик-олігарх, переконуючи всіх, що він тільки політик, він мужньо втратив частинку себе і своїх медіа-активів", - розповів президент.

Він привітав колектив двох інформаційних телеканалів (натякаючи на "Прямий" та "5 канал") із здобуттям реальної незалежності і з тим, що вони "зможуть нарешті казати людям правду і вільно працювати під керівництвом нових незаангажованих і незалежних власників, якими є народні депутати із партії цього політика-олігарха".

Як повідомляв УНІАН, нещодавно лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко продав телеканали "Прямий" й "5 канал".

Закон про олігархів: що відомо

5 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про олігархів.

Так, Рада нацбезпеки та оборони за зверненням Кабміну, Служби безпеки, Нацбанку, члена РНБО чи Антимонопольного комітету визначатиме є людина олігархом чи ні.

Згідно із законом, олігархом вважається людина, яка одночасно відповідає мінімум трьом критеріям, а саме: бере участь у політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником підприємства чи компанії, яка є монополістом на ринку і протягом року утримує або посилює своє становище; володіє активами та суб’єктами господарювання, загальна вартість яких перевищує 2 млрд 270 млн грн.

Автор: Антоніна Доломанжи