Правоохоронці затримали керівника служби особистої охорони народного депутата Андрія Деркача.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону.
"Наша контррозвідка починає ще більш активно працювати і активно працювала, починаючи з перших днів війни. Ми бачили це на власні очі, коли затримували кума Путіна – Медведчука. Сьогодні був затриманий керівник охорони народного депутата Деркача. Є й інші затримання. Є затримання тих людей, які займали ті чи інші посади", - сказав Данілов.
Секретар РНБО наголосив, що "вичищати" Україну від російських агентів та колаборантів, які були інкорпоровані в країну, будуть до останнього.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 липня, СБУ повідомила про затримання за підозрою у незаконному зберіганні боєприпасів керівника служби особистої охорони одного з народних депутатів. Зазначалось, що затриманий був наближеним до депутата, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби.
За даними джерел "Української правди", йшлося про депутата-втікача Андрія Деркача.
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